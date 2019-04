Polizei Bochum

POL-BO: Unfall im Begegnungsverkehr führt in Witten zu zwei schwer Verletzten und hohem Sachschaden

Witten (ots)

Bei einem Verkehrsunfall am Freitagabend, 19. April, in Witten-Heven verletzten sich zwei Männer schwer. Die Fahrzeuge prallten im Begegnungsverkehr zusammen - beide Autos wurden so stark beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten.

Nach jetzigem Kenntnisstand geriet der Fahrer eines Pkw Seat, 22 Jahre aus Witten, gegen 21.35 Uhr auf der Herbeder Straße 141 aus bislang ungeklärten Gründen in den Gegenverkehr. Er kollidierte mit einem entgegenkommenden BMW, dessen 42-jähriger Bochumer Fahrer die Herbeder Straße aus Richtung Herbede in Fahrtrichtung Heven unterwegs war. Der BMW geriet nach der Kollision über die Gegenfahrbahn, prallte dort gegen eine Schutzplanke und anschließend mit einer Mauer.

Der Seat- und der BMW-Fahrer verletzten sich beide schwer. Rettungsfahrzeuge brachten die Verletzten in Krankenhäuser. Der Beifahrer im Seat (32 Jahre aus Witten) blieb unverletzt.

An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden. Dieser wird auf rund 43.000 Euro geschätzt.

Bis 23.40 Uhr musste die Herbeder Straße in beide Richtungen gesperrt werden. Die Polizei wurde bei der Ausleuchtung der Fahrbahn während der Unfallaufnahme und bei der anschließenden Reinigung der Straße durch die Berufsfeuerwehr Witten unterstützt.

Rückfragen bitte an:



Polizei Bochum

Pressestelle

Frank Lemanis

Telefon: 0234 909-1020

E-Mail: pressestelle.bochum@polizei.nrw.de

https://www.polizei.nrw.de/bochum/

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell