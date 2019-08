Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Verkehrsunfall - Motorradfahrer leicht verletzt

Northeim (ots)

Northeim, Wilhelmstraße - Mittwoch, 14. August 2019, 08.06 Uhr

NORTHEIM (fal) - Am Mittwoch gegen 08.06 Uhr kam es auf der Wilhelmstraße zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Motorradfahrer leicht verletzt wurde. An dem Motorrad und einem Pkw entstand insgesamt ein Sachschaden von ca. 10.000 Euro.

Eine 48 Jahre alte Autofahrerin aus Wollbrandshausen war auf der Wilhelmstraße in Richtung Friedrichstraße unterwegs. In Höhe der Einmündung zur Hermann-Friese-Straße hielt sie am rechten Fahrbahnrand an, um auf der Straße zu wenden. Der 37 Jahre alte Hammenstedter fuhr mit seinem Motorradfahrer links an dem stehenden Pkw vorbei. Beim Anfahren des Pkw nach links kam es zum Zusammenstoß.

An dem Pkw entstand nach ersten Erkenntnissen ein wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von ca. 8.000 Euro. Das Auto war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

