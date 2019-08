Polizei Hagen

POL-HA: Auffahrunfall mit drei PKW - Zwei Verletzte

Hagen (ots)

Am Mittwoch, 07.08.2019, kam es zu einem Unfall auf der Buscheystraße. Dort fuhr nach bisherigen Ermittlungen gegen 16:30 Uhr ein 67-Jähriger in seinem Ford in Richtung Eugen-Richter-Straße entlang. Vor ihm befand sich eine weitere Ford-Fahrerin (53). Zunächst warteten sie an einer Ampel und fuhren weiter, als diese auf Grünlicht sprang. Aus bislang ungeklärter Ursache kam es kurz darauf zum Auffahrunfall. Der 67-Jährige schob den Ford der Frau auf den VW eines 22-Jährigen. Die 53-Jährige und der 22-Jährige verletzten sich bei dem Unfall leicht. Ein Rettungswagen musste sie in ein Krankenhaus fahren. Ihr VW wurde abgeschleppt. Wie genau es zum Unfall kam, ermittelt jetzt das Verkehrskommissariat.

