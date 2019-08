Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Staatsanwaltschaft Stuttgart und Polizei Stuttgart geben bekannt: Mutmaßlicher Einbrecher bei Verkehrskontrolle festgenommen

Stuttgart-Mitte (ots)

Polizeibeamte haben am Montagvormittag (19.08.2019) einen 24 Jahre alten Mann festgenommen, der im Verdacht steht, mit einem gestohlenen Ford Escort unterwegs gewesen zu sein. Verkehrsteilnehmer meldeten sich gegen 12.20 Uhr beim Notruf der Polizei und berichteten über einen Autofahrer, der mit überhöhter Geschwindigkeit sowie mit gefährlichen Fahrmanövern auf der Bundesstraße 10 in Richtung Stuttgart unterwegs sei. Im Rahmen der eingeleiteten Fahndung gelang es Polizeibeamten das Fahrzeug noch im fließenden Verkehr auf der Cannstatter Straße ausfindig zu machen und leiteten auf Höhe des Neckartors eine Verkehrskontrolle ein. Augenscheinlich stand der 24-jährige Fahrer unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln. Weitere Ermittlungen ergaben, dass der Tatverdächtige mit einem gestohlenen Fahrzeug unterwegs war. Offenbar war der Mann gegen 11.45 Uhr in eine Wohnung in Murrhardt eingebrochen, hatte dort Autoschlüssel sowie das vor der Haustüre abgestellte Auto gestohlen und sich anschließend damit auf den Weg nach Stuttgart gemacht. Im Fahrzeuginneren sicherten die Beamten weitere Pkw-Schlüssel, Wohnungsschlüssel sowie Mobiltelefone, deren Herkunft noch geklärt werden muss. Beamte stellten das Fahrzeug noch vor Ort sicher. Der 24-Jährige musste sich im Krankenhaus einer Blutentnahme unterziehen, der Führerschein wurde beschlagnahmt. Der Deutsch-Iraner wird im Laufe des Dienstags (20.08.2019) auf Antrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart einem Haftrichter vorgeführt.

