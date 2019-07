Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: 9-Jährige erleidet schwere Bissverletzungen

Kirchhundem (ots)

Gestern Mittag (29. Juli) ereignete sich gegen 14.10 Uhr in der Hofolper Straße in Hofolpe ein Beißvorfall, bei dem zwei 9-Jährige verletzt wurden. Die Hundebesitzerin ging mit ihren beiden Schäferhunden im Wald spazieren, als sie eine Feriengruppe bemerkte. Nach eigenen Angaben wollte sie die Hunde noch anleinen, doch der erste rannte direkt auf die Gruppe zu. Der zweite ließ sich abrufen, riss sich aber wieder los und folgte dem ersten. Die Hunde griffen die 9-Jährigen an. Der Junge versuchte, wegzurennen und stürzte. Dabei verletzte er sich leicht am Knie. Glücklicherweise konnte er aber durch ein lautes "Aus" und einen Schlag einen der Hunde abwehren, woraufhin dieser sich ebenfalls auf das Mädchen stürzte. Obwohl die Besitzerin noch versuchte, die Hunde von dem Mädchen zu zerren, verletzten sie das Mädchen schwer. Die Tiere ließen erst von dem Kind ab, als ein Mann ihr zur Hilfe kam. Ein Rettungswagen brachte das Mädchen in ein Krankenhaus. Der Junge konnte vor Ort bleiben. Die Beamten schrieben eine entsprechende Anzeige.

