POL-OE: Ein Schwerverletzter nach Überholmanöver

Eine Zeugin beobachtete am gestrigen Abend gegen 20.25 Uhr ein Überholmanöver auf der Benolper Straße in Richtung Benolpe. Nach ihren Angaben verlor dabei einer der beteiligten Fahrer die Kontrolle über seinen BMW Cabrio. Er touchierte zunächst links eine Leitplanke und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Dort überschlug sich das Fahrzeug und blieb in dem angrenzenden Wald- und Wiesengelände auf dem Dach liegen. Der Fahrer verließ das zerstörte Fahrzeug und ging in Richtung Benolpe davon. Er kehrte jedoch später zur Unfallörtlichkeit zurück. Der mutmaßliche Unfallverursacher, der den BMW-Fahrer während des Überholvorgangs in die Leitplanke drängte, flüchtete mit einem dunklen VW Golf. Hinweise auf den Fahrer liegen vor. Der schwerverletzte 22-Jährige wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Ein Abschleppunternehmen lud den BMW auf. Der Gesamtschaden liegt im hohen vierstelligen Bereich.

