Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: 33-Jährige nach Streit mit der Freundin in Gewahrsam genommen

Olpe (ots)

Am Samstagabend gegen 3.50 Uhr meldete ein Anrufer der Leitstelle der Polizei, das es Streitigkeiten im Bereich eine Olper Gaststätte in der "Kölner Straße" geben würde: Ein Mann gehe seine Freundin in aggressiver Weise an und wolle nicht von ihr ablassen. Polizeibeamte trafen daraufhin im Bereich des Olper Bahnhofs das streitende Pärchen an. Dabei stellten sie fest, dass es sich um einen 33-Jährigen und seine 23-jährige Freundin handelte, die bereits im früheren Verlauf der Nacht in Erscheinung getreten waren: Dabei hatte der Beschuldigte die 23-Jährige ins Gesicht geschlagen, sie an den Haaren gezogen und ihr ein Handy gegen den Oberschenkel geworfen. Grund war nach Angaben der Beteiligten Eifersucht. Die Beamten stellten daraufhin sicher, dass die Geschädigten sich voneinander fernhielten, woran sich beide offensichtlich nicht hielten. Daher wurde der 33-Jährige schlussendlich zur Verhinderung weiterer Straftaten in Gewahrsam genommen. Das Pärchen war bei beiden Einsätzen alkoholisiert. Gegen den Beschuldigten schrieben die Beamten eine entsprechende Anzeige.

