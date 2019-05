Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Reken - Öffentlichkeitsfahndung

Reken (ots)

Auf dem Wege einer Öffentlichkeitsfahndung wendet sich die Kreispolizeibehörde Borken an die Bevölkerung: Ein Unbekannter hatte am Freitag, 10. Mai 2019, eine Tankstelle an der Heidener Straße in Groß Reken überfallen. Dabei bedrohte er eine Angestellte mit einem Messer. Mit richterlichem Beschluss hat die Kriminalpolizei nun ein Foto des mutmaßlichen Täters im Fahndungsportal veröffentlicht:

https://polizei.nrw/fahndungen/unbekannte-tatverdaechtige/reken-schwerer-raub

Hinweise bitte an das Kriminalkommissariat in Borken: Tel. (02861) 9000.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Borken

Thorsten Ohm

Telefon: 02861-900 2204

http://www.polizei.nrw.de/borken/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell