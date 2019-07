Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: PKW-Anhänger gestohlen-Zeugen gesucht

Lennestadt (ots)

In der Zeit zwischen Dienstag 10 Uhr und Donnerstag 17.30 Uhr wurde in Altenhundem ein PKW-Anhänger gestohlen. Dieser war auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes in den Lennewiesen abgestellt worden. Der mit einem Kastenschloss für abgekuppelte Anhänger, gegen Diebstahl ordnungsgemäß gesicherte Hänger, hat an der linken Seite eine Beschädigung der Reling in Form einer Delle. Das amtliche Kennzeichen ist OE-PG 55. Die Polizei bitte um Hinweise auf den Verbleib unter der Telefonnummer 02761-9269-0.

