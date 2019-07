Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: 80-Jährige bei Unfall verletzt

Drolshagen (ots)

Am Mittwoch ist gegen 20.50 Uhr bei einem Verkehrsunfall auf der L 708 in Drolshagen eine 80-jährige VW-Fahrerin verletzt worden. Die 80-Jährige kam von der Autobahn aus Richtung Frankfurt und beabsichtigte, nach links auf die L 708 in Fahrtrichtung Schreibershof abzubiegen. Dabei übersah sie einen von links kommenden, vorfahrtsberechtigten Kleintransporter. Der 60-Jährige versuchte noch, nach rechts auszuweichen, konnte aber einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern. Die 80-Jährige wurde mit einem Rettungswagen dem Krankenhaus zugeführt, wo sie nach ambulanter Behandlung wieder entlassen wurde. Es entstand ein Sachschaden im fünfstelligen Bereich.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Olpe

Pressestelle Kreispolizeibehörde Olpe

Telefon: 02761 9269 2200/-10

E-Mail: pressestelle.olpe@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/olpe

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell