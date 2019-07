Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Verkehrsunfallflucht unter starken Alkoholeinfluss

Bild-Infos

Download

Finnentrop (ots)

Am Montagmittag (22. Juli) gegen 13.45 Uhr hat ein Zeuge der Polizei eine Verkehrsunfallflucht gemeldet, die sich zuvor in der Sanger Straße in Heggen ereignete. Der Melder gab an, dass ein Opel-Fahrer mit seinem Fahrzeug einen Holzzaun beschädigt hatte und anschließend den Unfallort verließ, ohne eine entsprechende Schadensregulierung einzuleiten. Da der Zeuge sich das Kennzeichen merkte, konnten die Beamten unweit der Unfallstelle den Opel-Fahrer antreffen. Der 39-Jährige zeigte sich sehr kooperativ und gab sofort zu, dass er den Zaun beschädigt hatte. Zudem gab er an, direkt nach dem Unfall ein Glas Wodka getrunken zu haben. Ein freiwilliger Atemalkoholtest wies auf eine starke Alkoholisierung hin. Aufgrund des hohen Wertes brachten ihn die Beamten in ein Krankenhaus, um Blutproben entnehmen zu lassen. Die Beamten schrieben eine entsprechende Anzeige und untersagten die Weiterfahrt. Im Nachhinein meldete sich ein weiterer Zeuge: Dieser machte Angaben zu einer Beschädigung an einem Anhänger, der sich in unmittelbarer Nähe zu dem Holzzaun befand. Auf der Fahrbahn fanden die Beamten Kunststoffteile die augenscheinlich ebenfalls zu den Beschädigungen an dem Opel passten.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Olpe

Pressestelle Kreispolizeibehörde Olpe

Telefon: 02761 9269 2200/-10

E-Mail: pressestelle.olpe@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/olpe

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell