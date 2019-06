Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Verkehrsunfall mit schwerem Personen,- u. Sachschaden

Bad Gandersheim (ots)

Kalefeld (re.) Ortsteil Willershausen, "An der Wende" Fr., 28.06.19, 13.00 h Eine 18-jährige Fußgängerin aus Willershausen quert obige Straße als Fußgängerin, nachdem sie von einem ortseinwärts fahrenden PKW rechtsseitig ausgestiegen ist in Rtg. Einmündung "Dr. A-Straus-Straße" geht. Hierbei wird sie auf der Fahrbahn von einem anderen PKW erfasst, dessen Fahrerin die Straße "An der Wende" in Rtg. Ortsausgang befährt.Die Fußgängerin wird schwerverletzt mit dem RTW dem Klinikum Göttingen zugeführt. Die Fahrerin des PKW wird vorsorglich ebenfalls ärztl. Versorgung zugeführt. Am PKW entstehen Sachschäden in Höhe von ca. 5000,- Euro. Ersthelfer vor Ort haben sich vor Ort fürsorglich um die Verletzten gekümmert. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden!

