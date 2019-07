Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Zwei Kradunfälle am Wochenende

Olpe (ots)

Gleich zwei Kradunfälle haben sich am Wochenende ereignet, bei denen insgesamt drei Jugendliche verletzt wurden.

Der erste Unfall ereignete sich am 26.07.2019 gegen 23.45 Uhr im Quellenweg in Olpe. Ein 16-Jähriger fuhr mit nach derzeitigem Ermittlungsstand vermutlich mit nicht angepasster Geschwindigkeit in einen Kurvenbereich, in dem Rollsplit lag. Wahrscheinlich konnte er diesen aufgrund der Dunkelheit schlecht oder gar nicht sehen, bremste dann aus Reflex stark ab, verlor die Kontrolle über das Mofa und rutsche geradeaus durch die Kurve auf den linken Fahrbahnrand. Er kam mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus, wo er nach ambulanter Behandlung wieder entlassen wurde. Der Roller erlitt einen wirtschaftlichen Totalschaden.

Ein weiterer Unfall ereignete sich am 28.07.2019 gegen 18 Uhr auf der K 37 in Drolshagen. Der 16-jährige Fahrzeugführer war gemeinsam mit seiner 15-jährigen Beifahrerin in Richtung Gelslingen unterwegs. Vermutlich fuhr er mit nicht an die Witterung angepasster Geschwindigkeit in eine Kurve ein, sodass er mit dem Krad wegrutschte und stürzte. Ein Rettungswagen brachte die Jugendlichen in ein Krankenhaus, dass sie nach ambulanter Behandlung wieder verlassen konnten. Es entstand ein Sachschaden im dreistelligen Bereich.

