Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Sindelfingen: Dieb schlüpft durch offene Balkontür in Wohnung; Herrenberg: Ampel umgefahren

Ludwigsburg (ots)

Sindelfingen: Dieb schlüpft durch offene Balkontür in Wohnung

Eine offene Balkontür nutzte ein noch unbekannter Täter, der Donnerstag zwischen 06.30 Uhr und 07.30 Uhr in der Goldmühlestraße im Sindelfinger Osten sein Unwesen trieb, um in eine im Hochparterre gelegene Wohnung einzudringen. Im Inneren der Wohnung entdeckte der Täter auf einer Kommode Schmuck in vierstelligem Wert, den er entwendete. Das Polizeirevier Sindelfingen, Tel. 07031697-0, bittet Zeugen, denen Verdächtiges auffiel, sich zu melden.

Herrenberg: Ampel umgefahren

Ein Sachschaden in Höhe von etwa 5.000 Euro ist das Ergebnis eines Unfalls, der sich am Freitag mutmaßlich zwischen 03.00 Uhr und 05.00 Uhr im Bereich der Kreuzung der Bundesstraße 296 und der Kreisstraße 1036, "Holzsteig", in Herrenberg ereignete. Ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker wollte vermutlich von der B 296 nach rechts auf die K 1036 abbiegen und beschädigte hierbei den Ampelmast im Kreuzungsbereich. Der hinterlassene Sachschaden deutet daraufhin, dass es sich beim dem unbekannten Fahrzeug um einen LKW mit Anhänger handeln könnte. Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeirevier Herrenberg, Tel.07032/2708-0, entgegen.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Ludwigsburg

Telefon: 07141 18-9

E-Mail: ludwigsburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell