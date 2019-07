Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ditzingen: Unfallflucht; Gerlingen: Unfall am Zebrastreifen

Ludwigsburg

Ditzingen: Unfallflucht

Am Freitag ereignete sich zwischen 10.30 Uhr und 10.50 Uhr in der Marktstraße in Ditzingen ein Unfall, zu der das Polizeirevier Ditzingen, Tel. 07156/4352-0, noch Zeugen sucht. Auf dem Parkdeck eines Modehauses touchierte ein noch unbekannter Fahrzeuglenker vermutlich beim Ein- oder Ausparken einen daneben abgestellten Ford und verursachte einen Sachschaden von rund 1.500 Euro. Der Unbekannte fuhr anschließend davon.

Gerlingen: Unfall am Zebrastreifen

Leichte Verletzungen trug eine 39 Jahre alte Fußgängerin davon, die am Freitag gegen 09.50 Uhr in der Schulstraße Ecke Kirchstraße in Gerlingen in einen Unfall verwickelt wurde. Ein 57 Jahre alter Mercedes-Lenker, der von der Schulstraße nach rechts in die Kirchstraße abbog, übersah die Fußgängerin vermutlich, die sich bereits etwa mittig auf dem Fußgängerüberweg befand. Es kam zu einer Kollision. Der entstandene Sachschaden wurde auf rund 500 Euro geschätzt.

Polizeipräsidium Ludwigsburg

