Polizei Homberg

POL-HR: Wabern - Unbekannte Täter steigen in Gaststätte ein

Homberg (ots)

Wabern Unbekannte Täter steigen in Gaststätte ein Tatzeit: 02.07.2019, 23:00 Uhr bis 03.07.2019, 03:39 Uhr

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch sind unbekannte Täter in eine Gaststätte in der Wilhelm-Dillich-Straße eingestiegen.

Die Täter gelangten über eine angelegte Leiter an ein Fenster im 1. OG, welches sich in Kippstellung befand. Dieses öffneten die Täter, stiegen in das Gebäude ein und gelangten so zum Schankraum. Im Thekenbereich öffneten sie mehrere Schubladen und durchsuchten diese. Fündig wurden sie aber nicht. Vermutlich flüchteten die Täter, als sie eine Vase vom Fensterbrett stießen. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 100,- Euro.

Hinweise bitte an die Polizeistation Fritzlar unter Tel.: 05622-99660. Schulz, PHK - Pressesprecher -

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Nordhessen

Polizeidirektion Schwalm-Eder

August-Vilmar-Str. 20

34576 Homberg

Pressestelle



Telefon: 05681/774 130

E-Mail: pp-poea-homberg-ast.ppnh@polizei.hessen.de

Polizeipräsidium Nordhessen

Original-Content von: Polizei Homberg, übermittelt durch news aktuell