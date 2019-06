Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Wissen - Verkehrsunfall mit Verkehrsunfallflucht

57537 Wissen, Koblenzer Str. (ots)

Am Di., 11.06.2019, gegen 13:45 Uhr, befuhr ein 20-jähriger Fahrzeugführer mit seinem Pkw Renault die Koblenzer Straße im Bereich der Ortslage Wissen aus Richtung Nisterbrück kommend in Richtung Innenstadt. In einer Rechtskurve (Höhe Tankstelle A-Energie)) kam es zu einer Kollision (Berührung der jeweils linken Außenspiegel) mit einem entgegenkommenden silbernen Pkw. Der unbekannte Fahrer setzte seine Fahrt fort. Hinweise nimmt die Polizeiwache Wissen entgegen.

