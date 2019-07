Polizei Homberg

POL-HR: Knüllwald-Remsfeld - 38-Jähriger verletzt Ex-Freundin mit Messer am Hals - Tatverdächtiger festgenommen - Haftrichterin erlässt Haftbefehl

Homberg (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder und der Staatsanwaltschaft Kassel vom 02.07.2019

Knüllwald-Remsfeld 38-Jähriger verletzt Ex-Freundin mit Messer am Hals - Tatverdächtiger festgenommen - Haftrichterin erlässt Haftbefehl Tatzeit: 27.06.2019, 02:20 Uhr

Ein 38-jähriger Mann aus dem Schwalm-Eder-Kreis verletzte letzte Woche am frühen Donnerstagmorgen mit einem Messer nach einem Streitgespräch seine ehemalige Freundin. Sie erlitt dabei eine Schnittwunde am Hals.

Der 38-Jährige suchte in der Nacht seine ehemalige Freundin, eine 31-jährige aus Knüllwald, auf und stritt sich anschließend mit ihr. Im Verlauf dieses Streits zückte er ein Messer und schnitt ihr in den vorderen Halsbereich. Die 31-Jährige erlitt hierdurch eine Schnittwunde im Bereich des Kehlkopfes. Der 38-Jährige flüchtete daraufhin vom Tatort. Die 31-Jährige verständigte selbständig einen Rettungswagen. Sie wurde nach der Erstbehandlung in ein Krankenhaus verbrachte, wo die Verletzung ambulant behandelt wurde. Der flüchtige 38-Jährige konnte noch am Tattag nachmittags in Melsungen von Kriminalbeamten festgenommen werden. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Kassel wurde er letzten Freitag der Haftrichterin beim Amtsgericht in Fritzlar vorgeführt. Die Haftrichterin erließ einen Haftbefehl. Er wurde anschließend in eine Haftanstalt eingeliefert.

Volker Schulz Pressesprecher Polizeidirektion Schwalm-Eder

Josefine Köpf Pressesprecherin Staatsanwaltschaft Kassel

