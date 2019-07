Polizei Homberg

POL-HR: Malsfeld-Sipperhausen - Versuchter Einbruch in Kindertagesstätte

Homberg (ots)

Malsfeld-Sipperhausen Versuchter Einbruch in Kindertagesstätte Tatzeit: 28.06.2019, 13:30 Uhr bis 01.07.2019, 08:00 Uhr

Im Laufe des letzten Wochenendes haben unbekannte Täter versucht, in eine Kindertagesstätte in der Dickershäuser Straße einzubrechen.

Die Täter versuchten mittels Hebelwerkzeug ein ebenerdig gelegenes Fenster aufzuheben. Dies gelang ihnen aber nicht - sie gelangten nicht in das Gebäude. Am Fenster entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 350,- Euro.

Hinweise bitte an die Polizeistation Melsungen unter Tel.: 05661-70890. Schulz, PHK - Pressesprecher -

