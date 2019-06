Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Verkehrsunfall an der Lichtsmühle in Konz; Zeugen gesucht

Konz (ots)

Verkehrsunfallflucht!

Am Dienstag, 25.06.19, zwischen 10.30 Uhr und 11.15 Uhr, kam es auf dem Parkplatz des REWE-Marktes in Konz, An der Lichtsmühle, zu einem Verkehrsunfall zwischen einem schwarzen Pkw Toyota, RAV, und einem Pkw Mercedes, Limousine, möglicherweise rot. Beide Pkw parkten fast zeitgleich rückwärts aus und stießen dann zusammen. Zur Klärung des genauen Unfallhergangs werden Zeugen gesucht.

Rückfragen bitte an:

Polizeiwache Konz



POLIZEIPRÄSIDIUM TRIER



Granastraße 116

54329 Konz

Telefon 06501 9268-0

Telefax 06501 9268-50

pwkonz@polizei.rlp.de



