Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Polizei Trier sucht Zeugen nach Straßenverkehrsgefährdung.

Trier (ots)

Am Montag den 24.06.2018 gegen 05:30 kam es auf der B 49 in Höhe der Ortslage Trier - Zewen zu einer Straßenverkehrsgefährdung. Nach Zeugenaussagen überholte ein roter VW Golf Cabriolet aus Zewen kommend, in einer langegezogenen Rechtskurve an der dortigen Bahnüberführung einen Bus an einer unübersichtlichen Stelle im Überholverbot. Ein aus Fahrtrichtung Igel kommender Pkw musste stark abbremsen und nach rechts ausweichen, um einen Frontalzusammenstoß mit dem entgegenkommenden VW Golf zu verhindern.

Das Kennzeichen des VW Golf ist nicht bekannt. Hinweise bitte an die Polizeiwache Innenstadt Trier.

Tel.: 0651 9779 1710 mail: pwtrier@polizei.rlp.de

