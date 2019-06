Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Verkehrsunfallflucht auf Parkplatz in Birkenfeld

Birkenfeld (ots)

Am Samstag, dem 22.06.2019, in der Zeit zwischen 10:00 h - 10:30 h, wurde auf dem Parkplatz vor dem Tedi-Markt in der Maiwiese in Birkenfeld ein dort geparkter schwarzer Ford Focus am rechten vorderen Stoßfänger beschädigt. Der entstandene Sachschaden beträgt ca. 500 Euro. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Die Polizei Birkenfeld bittet unter 06782/9910 um sachdienliche Hinweise.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Birkenfeld



Telefon: 06782/9910

www.polizei.rlp.de/pd.trier



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell