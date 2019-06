Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Unfallflucht auf der B 41

Bild-Infos

Download

Idar-Oberstein (ots)

Am 25. Juni, gegen 06:18 Uhr, ist es auf der B41 in Höhe des Globus Baumarkt zu einer Verkehrsunfallflucht gekommen. Ein bislang unbekannter LKW hat vermutlich von einem Reifen auf der Fahrerseite eine Radkappe verloren, welche in den Gegenverkehr gerollt und Sachschaden an einem PKW verursacht hat. Die aufgefundene Radkappe ist weiß und von der Marke MAN. Der LKW hat die B41 von Fischbach kommend in Fahrtrichtung Idar-Oberstein befahren.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Idar-Oberstein unter 06781/5610 entgegen.

Rückfragen bitte an:



Polizei Idar-Oberstein



06781/561-0

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell