Polizei Homberg

POL-HR: Homberg-Berge - Schwerer Verkehrsunfall auf der B 254 - Zwei Personen schwerverletzt (Folgemeldung zur Meldung vom 02.07.2019, 16:05 Uhr)

Homberg (ots)

Homberg-Berge Schwerer Verkehrsunfall auf der B 254 - Zwei Personen schwerverletzt Unfallzeit: 02.07.2019, 15:35 Uhr

Gestern Nachmittag wurden zwei Personen bei einem Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 254 zwischen Berge und Hebel schwer verletzt.

Ein 56-jähriger Fahrer aus Edertal-Wellen befuhr mit seinem VW-LT-Bus die B 254 aus Richtung Homberg in Richtung Fritzlar. Kurz nach der Abfahrt nach Berge zog der VW-Bus-Fahrer nach links auf die Gegenfahrbahn. Dort touchierte er einen entgegenkommenden Volvo V 90 in Höhe der Fahrertür. Der Volvo drehte sich daraufhin, kam nach rechts von der Fahrbahn ab, überfuhr ein Straßenschild und kam entgegen der eigentlichen Fahrtrichtung zum Stehen. Danach kollidierte der VW-Bus frontal mit einem hinter dem Volvo entgegenkommenden 5er BMW. Beide Fahrzeuge wurden nach rechts von der Fahrbahn geschleudert. An allen drei Fahrzeugen entstand Totalschaden. Die Gesamtschadenshöhe beträgt ca. 50.500,- Euro. Der VW-Bus-Fahrer und der 38-jährige BMW-Fahrer aus Homberg (Efze) wurden schwerverletzt in Krankenhaus eingeliefert. Der 56-jährige Volvo-Fahrer aus Worms blieb unverletzt. Die Unfallstelle musste für 40 Minuten voll gesperrt werden. Warum der VW-Bus-Fahrer auf die Gegenfahrbahn fuhr, ist noch nicht geklärt.

Schulz, PHK - Pressesprecher -

