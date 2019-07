Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Tamm: Schwarzer Sprinter gestohlen

Ludwigsburg (ots)

In der Nacht zum Freitag nach 01:00 Uhr haben unbekannte Täter in der Blumenstraße in Tamm einen schwarzen Mercedes Sprinter mit Ludwigsburger Kennzeichen im Wert von etwa 35.000 Euro gestohlen. Das Fahrzeug ist mit 18-Zoll-Felgen des Herstellers Ramto ausgestattet. Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeirevier Kornwestheim, Tel. 07154/1313-0, entgegen.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Ludwigsburg

Telefon: 07141 18-9

E-Mail: ludwigsburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell