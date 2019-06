Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Flemlingen - Zweiradfahrer rutscht unter die Schutzplanke

Vermutlich überhöhte Geschwindigkeit war die Ursache eines Verkehrsunfalls, der sich gestern Abend gegen 21.30 Uhr auf der L 512 zwischen Hainfeld und Flemlingen ereignete. Ein 17-jähriger Leichtkraftradfahrer kam in einer Rechtskurve ins Schlingern und rutschte dabei mit seinem Zweirad unter die Schutzplanke. Hierbei erlitt der 17-Jährige eine Fraktur am Sprunggelenk sowie eine Verletzung an der Hand. An seiner Maschine entstand Sachschaden von über 1000 Euro.

