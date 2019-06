Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Rülzheim: Während Badebesuch Mofa geklaut

Rülzheim (ots)

Am Montagnachmittag zwischen 15 und 19 Uhr entwendete ein bislang unbekannter Täter zunächst einen Fahrzeugschlüssel aus einem Rucksack und fuhr anschließend mit dem dazugehörigen mattgrauen Mofa davon. Der Sachschaden liegt bei zirka 400 Euro. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Germersheim unter 07274/958-0 oder per Mail an pigermersheim@polizei.rlp.de entgegen.

