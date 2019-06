Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Landau, 25.06.2019, 01:30 Uhr Brand einer Gartenlaube im Horst

Nähe Johanneskirche

Landau (ots)

Erneut mussten Polizei und Feuerwehr in Landau in der Nacht von Montag auf Dienstag zu einem Brand ausrücken. Gegen 01:30 Uhr meldeten mehrere Anwohner eine im Vollbrand stehende Gartenlaube in der Horststraße. Das Gartenhaus stand mit nur geringem Abstand zwischen zwei Gebäuden, durch die Hitzeentwicklung wurden einige Fensterscheiben, Rollläden und ein geparkter PKW beschädigt. Die Feuerwehr konnte den Brand schnell löschen, der Sachschaden wird auf ca. 30000.- EUR geschätzt. Die Brandursache ist nicht geklärt, die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugenhinweise bzgl. verdächtiger Wahrnehmungen gegen 01:30 Uhr bitte an die Polizei Landau unter 06341-287-0 oder pilandau@polizei.rlp.de.

