Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Germersheim: Betrunken und verletzt durch Stadt gelaufen

Landau (ots)

Mehrere Meldungen erhielt die Polizei am Montagabend gegen 17.30 Uhr über einen betrunkenen und verletzten Mann. Ein 29-Jähriger aus dem Kreis Germersheim war zunächst in Lingenfeld und anschließend in Germersheim unterwegs, wo er letztendlich von einer Streife kontrolliert werden konnte. Es stellte sich heraus, dass der Mann zuvor in seiner Wohnung randalierte und sich hierbei am Fuß verletzte. Der 29-Jährige wurde zur Versorgung der Wunde durch den Rettungsdienst in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht.

