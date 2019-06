Polizei Hagen

POL-HA: Motorradfahrer nach Sturz schwer verletzt - Rettungshubschrauber im Einsatz

Hagen (ots)

Am Samstag befuhr ein 22-jähriger Motorradfahrer mit seiner Maschine die Straße Schälk in Richtung Schwerte. Um 16.46 Uhr verlor er in einer Rechtskurve die Kontrolle über sein Motorrad. Er stürzte zu Boden und rutschte gegen einen entgegenkommenden VW Golf eines 52-jährigen Autofahrers. Der 22-Jährige erlitt schwere Verletzungen und wurde mit einem Rettungshubschrauber einer Klinik zugeführt. Sowohl das Motorrad als auch der Golf waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Es entstand ein Gesamtschaden von rund 12.000,00 Euro.

