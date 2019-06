Polizei Hagen

POL-HA: Fahrzeug nach Unfallflucht in Wehringhausen in Witten gestellt

Hagen (ots)

Am frühem Sonntagmorgen, 02.06.2019, kam es auf der Wehringhauser Straße in Hagen zu einem Verkehrsunfall. Zeugen beobachteten einen grauen Fiat Punto mit Kennzeichen aus dem Ennepe- Ruhr - Kreis wie dieser mit überhöhter Geschwindigkeit gegen ein Verkehrszeichen fuhr. Anschließend entfernte sich das Fahrzeug, ohne dass sich der Fahrer um den Schaden kümmerte. Durch eine Zeugin konnte der Wagen aber kurz darauf auf dem Parkplatz eines Hagener Discounters feststellen und sachdienliche Angaben machen. Eine sofort eingeleitete Fahndung brachte schließlich den Erfolg. Die Polizei in Witten konnte das Fahrzeug aufspüren und stellen. Die Ermittlungen führt das Hagener Verkehrskommissariat. Zeugen, die sachdienliche Angaben machen können und sich bislang noch nicht mit der Polizei in Verbindung gesetzt haben werden gebeten sich unter der Rufnummer 02331 986 2066 zu melden. (tr)

