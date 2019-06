Polizei Hagen

POL-HA: Radfahrer auf dem Graf-von-Galen-Ring angefahren

Hagen (ots)

Am frühen Samstag, 01.06.2019, Vormittag kam es auf dem Graf-von-Galen-Ring zu einem schweren Verkehrsunfall zwischen einem 22 jährigen Radfahrer aus Hagen und einem 48 jährigen PKW Fahrer aus Hagen. Der 22 Jährige befand sich nach ersten Ermittlungen zum Unfallzeitpunkt auf dem Grünstreifen mit seinem Fahrrad. Als er die Fahrbahn betrat und gerade anfahren wollte kam es zur Kollision mit dem PKW der in Richtung Altenhagen unterwegs war. Der Radfahrer wurde zu Boden geschleudert und dabei so schwer verletzt, dass er mit einem Rettungswagen in ein Hagener Krankenhaus gebracht werden musste. Wie genau es nun zu dem Unfall kam, muss das Verkehrskommissariat ermitteln. Während der Unfallaufnahme mussten zeitweise Teile des Graf-von-Galen-Rings gesperrt werden. (tr)

Rückfragen bitte an:

Leitstelle

Polizei Hagen



Telefon: 02331 986-0



http://www.polizei.nrw.de/hagen/

https://www.facebook.com/Polizei.NRW.HA

https://twitter.com/polizei_nrw_ha

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell