Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Spiegel abgetreten

Bocholt (ots)

Auf insgesamt sechs Autos hatten es Unbekannte am Donnerstagabend in Bocholt abgesehen. Auf der Salierstraße, der Oderstraße und auf der Ernststraße traten die Täter Spiegel an geparkten Fahrzeugen ab. Der Sachschaden wird auf über 800 Euro geschätzt. Zeugen beobachteten männliche Jugendliche, die mit ihren Fahrrädern unterwegs waren. Sie stehen im Verdacht, im Vorbeifahren die Beschädigungen verursacht zu haben. Hinweise bitte an das Kriminalkommissariat Bocholt Tel. 02871-2990.

