Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Einbruch in Werkstatt

Bocholt (ots)

In zwei Firmen an der Straße Im Fisserhook brachen Unbekannte in der Nacht von Donnerstag auf Freitag ein. An beiden Gebäuden entstand Sachschaden: Die Täter hatten sich gewaltsam Zugang verschafft. Ob die Unbekannten Gegenstände entwendeten, kann noch nicht abschließend gesagt werden. Täterhinweise bitte an das Kriminalkommissariat Bocholt Tel.: 02871-2990.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Borken

(smö)

http://www.polizei.nrw.de/borken/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell