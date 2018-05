Weener (ots) - Weener- Zimmerbrand in EFH- Am späten gestrigen Mittwochabend gegen 22:25 Uhr kam es in der Reginhardstraße in Weener/Ems, aus bislang ungeklärter Ursache, zu einem Zimmerbrand. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei brach das Feuer im hinteren Teil vom Einfamilienhaus aus und zog auch andere Räume durch Rauchgase in Mitleidenschaft. Noch vor dem Eintreffen der Rettungskräfte konnte sich das Ehepaar im Alter von 66 und 70 Jahren aus dem Haus retten. Hierbei zog sich der 70 jährige Mieter eine leichte Rauchgasintoxikation zu und wurde in einem Leeraner Krankenhaus zunächst stationär aufgenommen. Neben der Freiwilligen Feuerwehr der Stadt Weener war auch die Schnelle Einsatzgruppe vom DRK vor Ort. Die Polizei nahm vor Ort die ersten Ermittlungen zur Brandursache auf und sprach auch die Beschlagnahme vom Brandort aus. Der hintere Teil vom älteren Einfamilienhaus ist derzeit nicht bewohnbar. Nach einer ersten Schätzung der Polizei wird der Schaden auf etwa 25.000 Euro beziffert.

