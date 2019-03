Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Gestohlenen Wagen stehen gelassen

Bocholt (ots)

Nicht aufgegangen ist in der Nacht zum Donnerstag in Bocholt die Rechnung unbekannter Autodiebe. Die Täter hatten sich zunächst an einem Wagen zu schaffen gemacht, der auf einem Firmengrundstück an der Dingdener Straße stand. Sie schoben das Auto augenscheinlich auf die Straße und brachten Kennzeichen daran an, die sie zuvor an einem anderen Pkw abmontiert hatten. Dass sie ihre Beute allerdings am Ende stehen lassen mussten, hatte offensichtlich einen einfachen Grund - der gestohlene Wagen war überhaupt nicht mehr fahrbereit. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Bocholt: Tel. (02871) 2990.

