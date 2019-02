Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Handtasche aus Cabrio gestohlen

Osnabrück (ots)

In der Straße Wippchenmoor ist in der Nacht zu Samstag ein schwarzer Mercedes CLK aufgebrochen worden. Der Täter schnitt das Verdeck des am Fahrbahnrand unweit des Wacholderweges abgestellten Cabrios auf, öffnete eine Tür und nahm aus dem Innenraum eine dort abgelegte Damenhandtasche mit. Hinweise auf verdächtige Personen, die mit der Straftat zu tun haben könnten, nimmt die Osnabrücker Polizei entgegen. Telefon: 0541/327-3203.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Osnabrück

Frank Oevermann

Telefon: 0541/327-2071

E-Mail: pressestelle@pi-os.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-os.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell