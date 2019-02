Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Georgsmarienhütte: Unfallflucht mit silberfarbenem Auto

Georgsmarienhütte (ots)

Am frühen Sonntagmorgen kam es in der Straße Hohe Linde zu einer Unfallflucht, bei dem ein Schaden von vermutlich mehreren tausend Euro verursacht wurde. Ein unbekanntes Fahrzeug prallte gegen 01.45 Uhr offensichtlich mit Wucht gegen das Heck eines unweit der Straße Zur Steinbreede am Fahrbahnrand geparkten schwarzen BMW. Der Eigentümer des Pkw wurde von dem lauten Knall wach und konnte das unbekannte Auto noch in der Ferne wegfahren sehen. An der Unfallstelle fand die Polizei noch Teile des Fahrzeugs, darunter die eines Frontscheinwerfers. Demnach dürfte es sich bei dem Auto um einen silberfarbenen Wagen des VW-Konzerns (mit Skoda, Seat, Audi) handeln. Wer Hinweise auf ein im Frontbereich vermutlich erheblich beschädigtes Fahrzeug geben kann, meldet sich bitte bei der Polizei in Georgsmarienhütte. Telefon: 05401-879500.

