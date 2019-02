Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück - Exhibitionist am Schölerberg

Osnabrück (ots)

Ein unbekannter Mann trat am Donnerstagabend gegen 17.40 Uhr in schamverletzender Weise am Schölerberg auf. Der ca. 1,90m große, dunkel gekleidete Mann zeigte sich einer Frau, die in Höhe des Zoo Restaurants/ Klaus-Strick-Weg spazieren ging. Die Frau zeigte den Vorfall bei der Polizei an und beschrieb den Mann, als vermutlich rothaarig, mit dunkler Kleidung, blauer BaseCap mit hellen Applikationen und schwarzem Schal. Hinweise zu dem Exhibitionisten bitte an die Polizei unter 0541 327 2115.

