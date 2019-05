Polizei Hagen

POL-HA: Unbekannter schubst Fußgänger und raubt Umhängetasche

Hagen (ots)

Am Donnerstag zeigte ein 63-jähriger Hagener an, dass ihm eine unbekannte Person gegen 15.30 Uhr auf der Weststraße die Umhängetasche geraubt habe. Den Angaben des stark alkoholisierten 63-Jährigen zufolge sei er zu Fuß auf der Weststraße unterwegs gewesen. Plötzlich habe er von hinten einen Stoß erhalten. Der Hagener fiel zu Boden und zog sich hierbei eine Platzwunde an der rechten Augenbraue zu. Der Täter griff die schwarze Umhängetasche des 63-Jährigen und verschwand in unbekannte Richtung. In der Umhängetasche befanden sich persönliche Papiere und ein kleinerer Geldbetrag. Die Polizei erbittet Zeugenhinweise unter der Rufnummer 02331/986-2066.

