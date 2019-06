Polizei Hagen

POL-HA: Wohnungseinbruch an der Frankfurter Straße

Hagen (ots)

Zwischen Freitagabend, 18:00 Uhr, und Samstagabend, 20:00 Uhr, brachen bislang unbekannte Täter in eine Erdgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses in der Frankfurter Straße ein. Die Mieter der Wohnung waren nicht zu Hause. Den Einbrechern gelang es, durch Aufhebeln der Balkontür in die Wohnung zu gelangen. Die Täter durchwühlten sämtliche Räume. Was genau entwendet wurde steht zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht fest. Täterhinweise nimmt die Polizei unter 02331-986-2066 entgegen.

