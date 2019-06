Polizei Hagen

POL-HA: Erst randaliert , dann mit Drogen eingesperrt

Hagen (ots)

Am späten Samstagabend, 01.06.2019, fiel eine 40 jährige Hagenerin unangenehm im Bahnhofsviertel auf. Zunächst pöbelte sie andere Passanten grundlos an. Das schien ihr aber wohl noch nicht zu reichen. Die Hagenerin steigerte sich derart in Rage, das es immer wieder zu regelrechten Streitigkeiten mit Passanten kam. Die 40 Jährige wurde in Gewahrsam genommen und zum Polizeipräsidium gefahren. Dort fand sich bei einer Durchsuchung noch ein Tütchen mit Drogen. Nun kommt ein Ermittlungsverfahren auf die Hagenerin zu und der sommerliche Abend endete für sie in der Gewahrsamszelle. (tr)

Rückfragen bitte an:

Leitstelle

Polizei Hagen



Telefon: 02331 986-0



http://www.polizei.nrw.de/hagen/

https://www.facebook.com/Polizei.NRW.HA

https://twitter.com/polizei_nrw_ha

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell