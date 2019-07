Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Remseck am Neckar-Aldingen: Motorradfahrer bei Unfall schwer verletzt

Ludwigsburg (ots)

Mit schweren Verletzungen wurde ein 43 Jahre alter Motorradfahrer nach einem Unfall am Freitag gegen 13.45 Uhr in Aldingen vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Der Suzuki-Lenker befuhr die Landesstraße 1100 bzw. die Neckartalstraße in Fahrtrichtung Endhaltestelle Neckargröningen, wobei er wohl den stockenden Verkehr, der sich vor ihm bildete, übersah. Er versuchte noch durch Bremsen und Ausweichen ein Auffahren auf seinen Vordermann zu verhindern, kam hierbei jedoch nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen den Bordstein. In der Folge stürzte der Motorradfahrer und kam im benachbarten Gleisbett zum Liegen. Ein Zeuge reagierte prompt und zog den 43-Jährigen von den Gleisen herunter. Er wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Der entstandene Sachschaden dürfte sich auf etwa 3.500 Euro belaufen. Die Suzuki war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

