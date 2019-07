Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Verkehrsunfall mit Personenschaden

Attendorn (ots)

Zwei Personen erlitten am Mittwoch gegen 7.35 Uhr bei einem Verkehrsunfall leichte Verletzungen. Ein 57-jähriger Autofahrer befuhr die Ihnestraße in Richtung Papiermühle. Zeitgleich beabsichtigte eine 56-Jährige, mit ihrem Fahrzeug an der Einmündung zur Alten Handelstraße nach links in Richtung Attendorn abzubiegen. Sie übersah den 57-Jährigen, so dass es zu einer Kollision kam. Rettungskräfte brachten die Unfallverursacherin sowie ihren 9-jährigen Beifahrer in ein Krankenhaus. Ihr Pkw musste abgeschleppt werden. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 10000 Euro.

