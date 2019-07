Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Kollision im Gegenverkehr

Bild-Infos

Download

Kirchhundem (ots)

Bei einem Verkehrsunfall auf der L553 am Dienstag (30. Juli) gegen 17.30 Uhr wurden eine 12- und eine 20-Jährige leicht verletzt. Zunächst befuhr die 20-Jährige mit einem Ford die Straße in Fahrtrichtung Würdinghausen. In ihrem Wagen saßen noch ein Dreijähriger sowie auf dem Beifahrersitz eine 12-Jährige. Ihr entgegen kam ein 20-jähriger Mercedes-Fahrer, der in Richtung Oberhundem fuhr. Nach eigenen Angaben lenkte die Beifahrerin kurz die Ford-Fahrerin ab und sie gelangte dadurch auf die Gegenfahrbahn, wo sie mit dem Mercedes kollidierte. Beide Fahrzeuge waren in Folge dessen nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Ein Rettungswagen brachte die Verletzten in ein Krankenhaus, das sie nach kurzer, ambulanter Behandlung wieder verließen. Es entstand ein Sachschaden im hohen, fünfstelligen Bereich.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Olpe

Pressestelle Kreispolizeibehörde Olpe

Telefon: 02761 9269 2200/-10

E-Mail: pressestelle.olpe@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/olpe

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell