POL-OE: Swimmingpool bei Heckenbrand beschädigt

In der Schuhmacherstraße hat am Dienstag (30. Juli) gegen 15.30 Uhr eine Hecke in einem Garten gebrannt. Die Feuerwehr konnte den Brand zügig löschen. Nach Zeugenangaben führten Arbeiter einer Baufirma in einem an die Hecke angrenzenden Garten zuvor Arbeiten mit einem Winkelschleifer aus. Womöglich sprangen dabei Funken auf die Hecke über. Die Beamten schrieben eine entsprechende Anzeige. Durch den Brand wurden diverse Gegenstände im Garten, unter anderem ein Schwimmbecken, beschädigt. Es entstand ein Sachschaden im vierstelligen Bereich.

