POL-PPRP: (Ludwigshafen) - Anrufe von falschen Polizeibeamten

Ludwigshafen (ots) - Am 21.11.2018 zwischen 19.30 Uhr und 22.00 Uhr riefen unbekannte Täter bei sieben verschiedenen Seniorinnen im Alter von 69 bis 88 Jahren in unterschiedlichen Ortsteilen von Ludwigshafen an und gaben sich als Polizeibeamte aus. Sie stellten Fragen, wie zum Beispiel, ob die Seniorinnen Bargeld oder Wertgegenstände zu Hause hätten. Alle Seniorinnen verhielten sich vorbildlich und beendeten die Gespräche.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rheinpfalz

Anke Buchholz

Telefon: 0621-963-1035

E-Mail: pprheinpfalz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.rheinpfalz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell