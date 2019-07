Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Hochwertiges E-Bike mit gefälschtem Führerschein entliehen

Attendorn (ots)

Ein derzeit noch Unbekannter hat sich am Montag gegen 15.30 Uhr ein E-Bike bei einem Fahrradhändler in Attendorn zur Probefahrt ausgeliehen. Zur Sicherheit hinterlegte er einen Führerschein. Dann fuhr er in Richtung Olpe und kehrte nicht mehr zurück. Daher erstattete der Händler Anzeige. Auf der Polizeiwache stellte sich heraus, dass der hinterlegte Führerschein aus einem Kfz-Diebstahl aus dem November vergangenen Jahres stammte. Der Beschuldigte war circa 25-30 Jahre alt, schlank, hatte mittellange, dunkle Haare und trug blaue Jeans und ein sportliches T-Shirt. Das E-Bike hat einen Wert im hohen, vierstelligen Bereich. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02761-9269-0 entgegen.

