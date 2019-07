Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen

POL-GI: Pressemeldungen vom 03.07.2019: Vandalen auf dem KiTa - Gelände+++Mann vom Rad gestoßen+++Hecke in Brand gesetzt

Gießen (ots)

Allendorf (Lumda): Vandalen auf dem KiTa-Gelände

Einen Schaden von mehreren hundert Euro haben Vandalen auf dem Gelände einer KiTa im Totenhäuser Weg in Allendorf hinterlassen. Die Unbekannten hatten im rückwärtigen Bereich mehrere Sachen beschädigt und Farbschmierereien hinterlassen. Der Schaden wurde am letzten Montag festgestellt. Offenbar schlugen die Täter in den Tagen zuvor zu. Hinweise bitte an die Polizeistation in Grünberg unter der Telefonnummer 06401 - 91430.

Gießen: Diebe am Eingangsbereich des Freibades unterwegs

In der Ringallee haben Unbekannte am letzten Sonntag ein Handy entwendet. Die Täter hatten offenbar unbemerkt in die Tasche einer 25 - Jährigen gegriffen und das Huawei Smartphone gestohlen. Zu diesem Zeitpunkt (gegen 13.45 Uhr) stand die Frau im Eingangsbereich des Bades. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter der Rufnummer 0641 - 7006 3755.

Gießen: 53 - Jährigen vom Rad gestoßen

In der Sudetenstraße wurde ein 53 - Jähriger am Mittwoch, gegen 01.30 Uhr, durch einen Unbekannten vom Fahrrad gestoßen. Der Mann fiel daraufhin zu Boden und verletzte sich an der Schulter. Eine Beschreibung des Unbekannten liegt nicht vor. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter der Rufnummer 0641 - 7006 3755.

Biebertal: Hecke offenbar in Brand gesetzt

Ein 18 - Jähriger hat am Dienstag, gegen 20.30 Uhr, in der Straße An der Hardt in Rodheim-Bieber offenbar eine Hecke in Brand gesetzt. Dabei entstand ein Schaden an einem Zaun und einer Wiese. Die Feuerwehr konnte aber schnell löschen und Schlimmeres verhindern. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter der Rufnummer 0641 - 7006 3755.

Verkehrsunfälle:

Pohlheim: Unfallflucht in der Licher Straße

Eine 35-jährige Hyundai-Fahrerin aus Pohlheim parkte am Montag (01.07.2019), gegen 18:15 Uhr, ihren weißen i 30 in Garbenteich in der Licher Straße auf Höhe der Hausnummer 1 auf einem rot eingezeichneten Parkplatz. Als sie am nächsten Morgen (02.07.2019), um 8 Uhr zu ihrem Fahrzeug zurückkam, stellte sie einen Schaden vorne rechts fest. Zeugen, die Hinweise zu dem Unfallverursacher und dessen PKW machen können, werden gebeten sich mit der Polizeistation Gießen Süd, unter 0641-7006-3555, in Verbindung zu setzen.

Pohlheim: Unfallflucht auf der A 5

Der Unfall ereignete sich am Mittwoch (03.07.2019), um 3:15 Uhr, auf der zweispurigen A 5 in Fahrtrichtung Frankfurt zwischen den Anschlussstellen Fernwald und Gambacher Kreuz. Nach Angaben von dem 21-jährigen Opel-Fahrer aus Frankfurt wurde er von einem LKW überholt. Beim Fahrstreifenwechsel von der linken auf die rechte Spur streifte er den Astra. Dieser geriet dadurch in eine Drehbewegung nach rechts, stieß mit der vorderen linken Ecke des Opels gegen die Außenleitplanke, drehte sich weiter und kam schließlich auf der linken Fahrspur zum Stillstand. Der Frankfurter erlitt einen Schock und Prellungen. Der Unbekannte setzte seine Fahrt einfach fort. Am Opel entstand ein Sachschaden in Höhe von mindestens 5.000 Euro. Hinweise zu der Unfallflucht nimmt die Polizeiautobahnstation Mittelhessen, unter der Telefonnummer: 06033-7043-5010, entgegen.

Lollar: Blumenkübel umgefahren

Am Dienstag (02.07.2019), gegen 21:35 Uhr, war ein 25-jähriger in Gießen lebender Audi-Fahrer auf der Gießener Straße in Richtung Ortsmitte unterwegs. Auf Höhe der Hausnummer 80 kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und touchierte den dortigen Blumenkübel. Dieser wurde durch den Aufprall aus seiner Bodenverankerung gestoßen. Am Kübel und am PKW entstand Sachschaden. Dieser summiert sich auf 19.000 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter der Rufnummer 0641 - 7006 3755.

Gießen: Ein Verletzter nach Crash in der Frankfurter Straße

Ein 20-jähriger Roller-Fahrer aus Gießen war am Dienstag (02.07.2019), gegen 22:25 Uhr, auf der Frankfurter Straße in Richtung Innenstadt unterwegs. Zeitgleich fuhr ein 36-jähriger in Langgöns lebender Audi-Fahrer die Frankfurter Straße in Richtung Klein-Linden. Auf Höhe der Hausnummer 21 beabsichtigte der Audi-Fahrer nach links abzubiegen. Dabei übersah er den Roller-Fahrer und kollidierte mit diesem. Es kam zum Unfall. Der Roller-Fahrer verletzte sich dabei am rechten Handgelenk und am Knie. Sein Kleinkraftrad war nicht mehr fahrbereit. Es entstand ein Sachschaden von insgesamt 5.500 Euro.

Gießen: Unfallflucht in der Straße Neuen Bäue

Am Mittwoch (26.06.2019) parkte eine Frau aus Linden einen weißen Audi A 3 auf einem Parkplatz hinter eine Postfiliale in der Straße Neuen Bäue auf Höhe der Hausnummer 2. Ein bisher unbekannter Verkehrsteilnehmer touchierte vermutlich beim Rangieren das KFZ und entfernte sich danach unerlaubt von der Unfallstelle. Der Schaden beläuft sich auf 1.500 Euro. Hinweise erbittet die Polizeistation Gießen Nord, unter 0641-7006-3755.

Gießen: Sicht durch Hecke eingeschränkt

Am Dienstag (02.07.2019), gegen 16:50 Uhr, war ein 37-jähriger in Gießen lebender Radfahrer auf dem Radweg parallel der Marburger Straße. Zeitgleich beabsichtigte ein 59-jähriger Mann aus Gießen mit seinem BMW auf die gleiche Straße abzubiegen. Da die Sicht durch eine Hecke offenbar eingeschränkt war, kam es zum Zusammenstoß. Der Radfahrer stürzte und erlitt Verletzungen am rechten Oberschenkel und zog sich eine kleine Platzwunde über der rechten Augenbraue sowie eine offene Verletzung am Ellenbogen zu.

Gießen: Beifahrer stößt beim Öffnen der Tür Radfahrer um

Am Dienstag (18.06.2019) war eine 27-jährige Frau aus Gießen auf einem Fahrrad auf der Bahnhofstraße unterwegs. Sie fuhr langsam auf dem Radstreifen rechts an einem PKW vorbei. Plötzlich wurde die rechte Fahrzeugtür geöffnet und stieß die junge Frau von ihrem Bike. Noch an der Unfallstelle beklagte sich die Radfahrerin über Schmerzen am Knie und am Oberkörper. Der Autofahrer fragte zwar nach dem Befinden, händigte ihr aber keine Personalien aus. Daher bittet die Polizei um Ihre Mithilfe: Wer hat den Unfall beobachtet und kann Angaben zu dem Autofahrer machen? Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord, unter 0641-7006-3755.

