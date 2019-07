Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Navigationsgerät aus Lkw entwendet

Finnentrop (ots)

Zwischen Montagabend (29. Juli) 19.15 Uhr und Dienstagmorgen (30. Juli) 8.15 Uhr schlugen unbekannte Täter in der #Bahnhofsstraße in #Rönkhausen die Beifahrerscheibe eines #Lkws ein und entwendeten ein #Navigationsgerät im Wert von 250 Euro. An dem Fahrzeug entstand zusätzlich ein #Sachschaden in gleicher Höhe. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02761-92690-0 entgegen.

